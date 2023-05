Clima: Unicef, bambini Asia Orientale e Pacifico esposti ai rischi più che in ogni altra regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, numerosi bambini sono esposti a più di un tipo di shock, stress o pericoli climatici e ambientali: 443 milioni di bambini affrontano tre o più tipi di shock climatici (l’89 per cento rispetto al 73 per cento a livello globale); 325 milioni di bambini affrontano quattro o più tipi di shock climatici (il 65 per cento rispetto al 37 per cento a livello globale); 204 milioni di bambini affrontano cinque o più tipi di shock climatici (il 41 per cento rispetto al 14 per cento a livello globale); 63 milioni di bambini affrontano sei o più shock climatici (il 12 per cento rispetto al tre per cento a livello globale). Con l'innalzamento delle temperature e del livello del mare e l'aumento di fenomeni meteorologici estremi come tifoni, gravi inondazioni, frane e siccità, milioni di bambini sono a rischio. Molti bambini e le loro famiglie sono costretti a sfollare e a lottare per sopravvivere, con un accesso limitato o nullo all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai servizi idrici e igienici. (segue) (Com)