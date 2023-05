Migranti: Metsola, su migrazione ancora molto lavoro da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione l'Ue ha ancora molto lavoro da fare. A dirlo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla seduta plenaria del Consiglio nazionale austriaco. "Il Parlamento europeo ha negoziato una strada difficile da percorrere, olistica, che protegge i nostri confini, ma equa con chi ha bisogno di protezione e severa con coloro che non sono idonei e devono quindi essere rimpatriati in modo sicuro, dura con le reti di trafficanti e contrabbandieri", ha detto. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, in particolare sui rimpatri, ma possiamo affrontare questo problema e possiamo salvaguardare e rafforzare il nostro spazio Schengen", ha aggiunto Metsola. Un'area Schengen più forte significa un'Europa più sicura. Un'Europa più vicina significa un'Europa migliore. La nostra Europa non è un'entità lontana. Non cerca di rendere tutti uguali o omogenei. Siamo consapevoli che siamo diversi, che abbiamo culture e realtà nazionali diverse e che le nostre differenze e la nostra capacità di unirci sono proprio ciò che ci rende forti", ha concluso. (Beb)