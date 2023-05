Russia: Prigozhin, ministero Difesa ha paura del gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministero della Difesa della Russia ha paura della compagnia paramilitare Wagner e non vuole darle "troppa libertà". Lo ha detto il fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, in un'intervista al giornalista Konstantin Dolgov. In particolare, Prigozhin ha ricordato di aver chiesto al ministero della Difesa di Mosca delle forze aggiuntive. "Se ci avessero dato, come ho chiesto, 200 mila persone, avremmo spinto il fronte di 50-150 chilometri in direzioni diverse, avremmo preso il controllo dell'intero Donbass", ha sottolineato il leader del gruppo Wagner. "Perché non lo hanno permesso? Ciò è accaduto a causa di intrighi, per paura che quando una struttura (gruppo Wagner) cresce, può iniziare a dettare le condizioni e venire condizionatamente a Mosca sui carri armati", ha spiegato. Secondo Prigozhin, "il problema principale" del ministero della Difesa russo sono il ministro Sergej Shoigu e il capo dello Stato maggiore Valreij Gerasimov. "Queste sono due persone che, con la loro decisione, ci hanno bloccato tutto, nonostante la dichiarazione del presidente (russo Vladimir Putin) secondo cui la Russia aveva abbastanza munizioni", ha proseguito Prigozhin, ribadendo l'accusa del comando russo che non avrebbe inviato abbastanza munizioni al gruppo Wagner. Per Prigozhin, le persone più adatte per svolgere gli incarichi di Shoigu e Gerasimov sarebbero rispettivamente Mikhail Mizintsev, ex vice ministro della Difesa russo, e Sergej Surovikin, ex comandante delle truppe russe impiegate in Ucraina. (Rum)