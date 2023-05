Ucraina: Kuleba esorta i Paesi africani ad abbandonare la loro posizione neutrale nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha esortato i Paesi africani a smettere di essere neutrali nel conflitto in corso con la Russia e a prendere chiaramente posizione. "Essendo neutrali nei confronti dell'aggressione russa contro l'Ucraina, proiettate la vostra neutralità sulla violazione dei confini e sui crimini di massa che possono verificarsi molto vicino a voi, se non capitare proprio a voi", ha dichiarato il ministro nel corso di una conferenza stampa tenuta ad Addis Abeba, in Etiopia, nel quadro della sua visita. Kuleba ha ammesso che le "relazioni dell'Ucraina con i Paesi africani non hanno ricevuto la giusta attenzione nella nostra politica estera per anni e abbiamo perso molto", prima di tenere colloqui distinti con il primo ministro etiope Abiy Ahmed, il presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki e il presidente delle Comore Azali Assoumani, presidente ad interim dell'Unione africana. Il tour di Kuleba, che lo vedrà anche in Marocco e Ruanda, segue il suo primo viaggio in Africa effettuato in ottobre, quando è stato in Senegal, Costa d'Avorio, in Ghana e in Kenya. Di recente sei Paesi africani, guidati dal Sudafrica, hanno annunciato un'iniziativa di pace tra Mosca e Kiev per prevenire un ulteriore impatto negativo della guerra sulle forniture di grano ed i fertilizzanti nella regione. “Ho presentato (a Mosca e Kiev) l’iniziativa a nome dei capi di Stato africani di Zambia, Senegal, Congo, Uganda, Egitto e Sudafrica”, ha affermato Ramaphosa, aggiungendo che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è stato informato e ha accolto con favore l’iniziativa africana", ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Il presidente sudafricano aveva denunciato “straordinarie pressioni” sul suo Paese affinché abbandoni la sua posizione di non allineamento sulla guerra in Ucraina, ribadendo tuttavia che il Sudafrica non si schiererà in quella che ha definito “una sfida di fatto tra Russia e Occidente”.(Res)