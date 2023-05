Ostia: Ferrara (M5s) su spiagge, da cromature di giunta Raggi a tubi innocenti di Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni volta che apre la stagione balneare "sotto l'amministrazione Gualtieri è un tripudio di indecenza, bruttezza, sciatteria. Siamo passati dalle docce cromate ed eleganti dell'amministrazione Raggi nel 2020 ai tubi innocenti persi sulla sabbia nell'anno Domini 2023: altro che organizzazione di grandi eventi all'orizzonte, qui siamo alla disorganizzazione più totale. Gualtieri e i suoi pensano le spiagge libere della Capitale europea per eccellenza come fossero un cantiere edile o peggio; per fortuna che almeno, grazie alle nostre pressioni, un barlume di speranza si vede all'orizzonte: sembra che ora stiano posizionando finalmente i bagni, seppure con clamoroso ritardo sull'inizio della stagione estiva. Ma troppe sono ancora le mancanze: basti pensare alla gravissima assenza del servizio di assistenza bagnanti. Senza bellezza, decoro e sicurezza Roma non va da nessuna parte". Così in una nota il consigliere capitolino M5s Paolo Ferrara. (Com)