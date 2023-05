Decreto Bollette: Silvestro (FI), interventi per sostenere e proteggere operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto Bollette il governo prosegue con la politica di aiuti già avviata, facendosi carico delle problematiche degli italiani che lavorano e che producono. Oltre agli interventi per arginare i rincari delle bollette di luce e gas, il governo mette in campo misure che riguardano il sistema sanitario e gli adempimenti fiscali. A partire dal funzionamento dei pronto soccorso sul territorio nazionale, presidi che purtroppo non riescono più a garantire quello straordinario e fondamentale servizio ai cittadini per cui sono preposti. C’è inoltre il problema annoso della carenza di medici e personale sanitario, che viene risolto prevedendo retribuzioni adeguate, evitando così l’impiego dei cosiddetti “gettonisti”. Allo stesso tempo si garantisce l’incolumità di medici e infermieri che lavorano in prima linea, con l’istituzione dei posti di polizia a presidio delle strutture ospedaliere. Quanto agli adempimenti fiscali, invece, si consente di dilazionare i pagamenti, aiutando i contribuenti a rispettare le scadenze e consentendo alle famiglie, agli imprenditori, alle partite Iva di ripartire più facilmente". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, intervenendo in discussione generale sul decreto Bollette. (Rin)