Bosnia: in corso perquisizioni da parte di Agenzia Sipa per reati collegati a criminalità organizzata

- Sono in corso in Bosnia Erzegovina perquisizioni di edifici commerciali, residenziali e beni mobili in diverse località dell'area del cantone di Sarajevo e della città di Pale da parte dell'Agenzia per le indagini e la protezione della polizia di Stato (Sipa). Lo riporta il sito informativo "Klix". Le attività in corso si svolgono a causa del sospetto sulla presenza di diversi reati riconducibili alla criminalità organizzata, all'abuso di posizione o di autorità, frode, evasione fiscale, scambio di influenze e riciclaggio di denaro. Le attività di perquisizione sono svolte sotto la supervisione dell'Ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina e sulla base degli ordini del Tribunale del Paese balcanico nell'area del cantone di Sarajevo, del cantone di Zenica-Doboj e in collaborazione con gli agenti di polizia del ministero degli Interni della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). (Seb)