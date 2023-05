Russia-Ucraina: Prigozhin, ci dobbiamo preparare per una guerra difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si deve preparare per una guerra difficile. Lo ha dichiarato il fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, in un'intervista al giornalista Konstantin Dolgov. Per Prigozhin, l'attuale conflitto con l'Ucraina si potrebbe sviluppare secondo due scenari. "Non credo molto nel primo scenario ottimistico, con l'Europa e gli Stati Uniti che si stancano del conflitto ucraino e la Cina metterà tutti al tavolo dei negoziati. A quel punto ci mettiamo d'accordo sul fatto che tutto ciò che (la Russia) ha già preso è nostro, e tutto ciò che non abbiamo preso non è nostro", ha sostenuto il leader del gruppo Wagner. "Scenario pessimistico: agli ucraini vengono dati missili, gli ucraini preparano le truppe, ovviamente continueranno l'offensiva, cercheranno di contrattaccare. Forse la controffensiva avrà successo da qualche parte, ripristineranno i confini fino al 2014 e questo potrebbe facilmente accadere", ha proseguito Prigozhin. "Pertanto, dobbiamo prepararci per una guerra difficile", ha concluso. (Res)