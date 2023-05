Libano: il leader druso Joumblatt si dimette dalla presidenza del Partito socialista progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader druso libanese Walid Joumblatt ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza del Partito socialista progressista (Psp), nonché dall'attuale consiglio di amministrazione, e ha annunciato che d'ora in poi "si dedicherà a scrivere le sue memorie". Lo ha riferito il sito web d’informazione “Al Anbaa”. In conformità con le disposizioni della costituzione del partito e dei regolamenti interni, Joumblatt ha convocato una conferenza generale il 25 giugno e ha incaricato la segreteria generale di svolgere i preparativi necessari “secondo i principi stabiliti e i meccanismi approvati”. Secondo fonti del sito di notizie “Al Modon” (vicino all'opposizione), Joumblatt ha da tempo considerato l’opzione di lasciare le redini del partito al figlio Taymour che guida il blocco parlamentare della formazione politica. La decisione di Jumblatt arriva dopo molte discussioni sull'esistenza di divergenze di opinione tra lui e suo figlio, in particolare per quanto riguarda gli approcci politici e la questione dell'elezione di un nuovo presidente della Repubblica. Tuttavia, Walid Joumblatt ha sempre negato l'esistenza di divergenze, ritenendo di voler fare spazio alla nuova generazione. A tal riguardo, erano circolate nei giorni scorsi voci circa la possibile apertura di Joumblatt al candidato alla presidenza del tandem sciita (il partito sciita filo-iraniano Hezbollah e Amal), il leader della corrente filo-siriana del Marada Sleiman Frangieh, mentre Taymour avrebbe ribadito la necessità “di un cambio di leadership politica nel Paese”. Nel 2017, durante la commemorazione del padre Kamal, fondatore del Partito socialista progressista, Walid Joumblatt aveva già annunciato il suo possibile ritiro dalla scena politica.(Lib)