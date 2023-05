Perù: morti civili durante proteste antigovernative, procura chiama a testimoniare presidente Boluarte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura del Perù ha convocato la presidente, Dina Boluarte, a dare la sua testimonianza nell'ambito delle indagini preliminari aperte per il presunto reato di genocidio consumato con la morte di civili durante le proteste anti governative. Boluarte, convocata per dare la sua versione sulla morte di circa 60 persone, è attesa per il 31 maggio. Tramite i suoi legali, Boluarte ha fatto sapere di essere disponibile a collaborare pur di chiudere un capitolo giudiziario "privo di senso". "Non è responsabile impegnare la presidente in una indagine giuridica su questa responsabilità", ha detto l'avvocato Joseph Campos, citato dalla testata "Rpp". Oltre al dettaglio giuridico, lo staff di Boluarte è preoccupato per il "costo politico" dell'operazione, rimandando alle parole che alcuni presidenti regionali - come il messicano Andrés Manuel Lopez Obrador, o il colombiano Gustavo Petro -, hanno speso per definire il Perù come un Paese "senza democrazia o con un governo genocida". La commissione Esteri del Parlamento peruviano, ripetendo quanto fatto in precedenza con Petro, ha dichiarato in settimana Lopez Obrador persona "non grata" nel Paese. (segue) (Brb)