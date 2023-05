Perù: morti civili durante proteste antigovernative, procura chiama a testimoniare presidente Boluarte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un rapporto presentato il 3 maggio rapporto la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha stabilito che vi sono state “gravi violazioni dei diritti umani” durante le proteste registrate in Perù contro il governo della presidente Dina Boluarte tra dicembre e gennaio scorsi. Nel documento, presentato a Washington, la Cidh afferma che dalle informazioni ricevute "sembra che la risposta dello Stato sia stata caratterizzata dall'uso sproporzionato, indiscriminato e letale della forza" contro i manifestanti. Ciò, si legge, è confermato dal numero di persone uccise e ferite con lesioni alla parte superiore del corpo dovute a impatti con armi da fuoco e dalla posizione di un numero significativo di vittime che non stavano nemmeno partecipando alle proteste o si trovavano nelle vicinanze delle zone di conflitto. (segue) (Brb)