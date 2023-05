Perù: morti civili durante proteste antigovernative, procura chiama a testimoniare presidente Boluarte (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dirigenti delle organizzazioni sociali della regione di Puno, nel sud del Perù, hanno annunciato nuove proteste contro il governo della presidente Dina Boluarte, con uno sciopero regionale previsto per il 30 maggio. In una riunione tenuta lo scorso 6 maggio, i rappresentanti dei sindacati della regione hanno concordato che lo sciopero sarà seguito, il 19 luglio, da una nuova marcia verso la capitale Lima per chiedere le dimissioni del capo dello stato e nuove elezioni. Nelle prossime settimane, riferisce il quotidiano "La Repubblica", i dirigenti delle regioni del sud, epicentro delle proteste antigovernative registrate contro il governo di Dina Boluarte, sosterranno una riunione nella regione di Apurimac, per discutere della terza marcia verso Lima. (Brb)