Cina-Etiopia: ministro Esteri Qin, Pechino sostiene processo di pace e ricostruzione nazionale

- La Cina sostiene il processo di pace in Etiopia e vuole approfondire la cooperazione in vari campi per contribuire alla ricostruzione post-bellica, allo sviluppo e alla rivitalizzazione del Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio tenuto oggi a Pechino con l’omologo etiope, Demeke Mekonnen. Il titolare della diplomazia cinese, riferisce l’agenzia di stampa “China News Service”, ha affermato che l’Etiopia si trova “in un momento critico di consolidamento della pace e di promozione dello sviluppo” e ha ribadito l’intenzione di lavorare con Addis Abeba per attuare il “Concetto di sviluppo pacifico per il Corno d’Africa”, promosso da Pechino con l’intento di favorire pace e sviluppo nella regione. Dall’istituzione delle relazioni bilaterali Cina ed Etiopia hanno rafforzato la loro cooperazione, divenendo un modello di “solidarietà, cooperazione e progresso vantaggioso per tutti” per le economie in via di sviluppo, ha detto Qin. Il rappresentante di Pechino ha inoltre espresso gratitudine al governo di Addis Abeba per il “forte sostegno” e l’assistenza garantita ai cittadini cinesi evacuati dal Sudan e a quelli detenuti in Etiopia. Ha inoltre auspicato “misure efficaci per proteggere la sicurezza e i legittimi diritti e interessi delle istituzioni e dei cittadini cinesi nel Paese”.(Cip)