© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nuova allerta meteo scattata in Piemonte a partire dal pomeriggio di ieri, la Città di Torino ha deciso nuovamente di chiudere in via precauzionale i Murazzi. Inoltre, Palazzo Civico ha segnalato che verrà tenuto sotto controllo il livello dei fiumi. (Rpi)