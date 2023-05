© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 10:45 in via Pietro Mascagni 1, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deposto una corona in memoria di Alberto Brasili, studente italiano ucciso da militanti neofascisti il 25 maggio 1975. L’omicidio del giovane Brasili è ancora oggi commemorato come uno dei simboli del clima di violenza ed esasperazione degli anni di piombo. (Rem)