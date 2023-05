© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo considerare tutta l'acqua che c'è in questo momento in Romagna potenzialmente infetta. Quindi non deve avere contatto con nessuna parte del nostro corpo". Lo ha detto il professor Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive San Matteo di Genova, ad "Agorà" su Rai3. (Rin)