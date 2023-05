G20: nell’Uttarakhand la seconda riunione del gruppo di lavoro contro la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 27 maggio, a Rishikesh, nello Stato dell’Uttarakhand, sotto la presidenza indiana del G20, si tiene la seconda riunione del gruppo di lavoro contro la corruzione. Lo riferisce un comunicato del ministero del Personale, dei reclami pubblici e delle pensioni dell’India. Il titolare del dicastero, Jitendra Singh, nel presentare l’evento ieri, ha rivendicato l’impegno di Nuova Delhi e ricordato che nel 2018, sempre nell’ambito del G20, il primo ministro, Narendra Modi, propose un piano in nove punti per l’azione contro i latitanti per reati economici e il recupero dei beni. I temi prioritari individuati per il gruppo di lavoro sono cinque: la cooperazione internazionale per rafforzare la lotta alla corruzione; l’integrità e l’efficacia degli enti pubblici responsabili della prevenzione e del contrasto; il ruolo delle istituzioni di controllo; l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; la questione di genere e la corruzione. A quest’ultimo tema è stato dedicato un evento collaterale in programma in giornata. (segue) (Inn)