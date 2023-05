G20: nell’Uttarakhand la seconda riunione del gruppo di lavoro contro la corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il gruppo di lavoro anticorruzione è copresieduto con l'Italia (capo della task force Giovanni Tartaglia Polcini). La prima riunione si è tenuta dal primo al 3 marzo a Gurgaon, nell'Haryana, con la partecipazione di oltre 90 delegati dei 20 Stati membri, di dieci Paesi invitati e di nove organizzazioni internazionali. L'incontro ha ospitato interventi di esperti dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (Ocse), dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), del Fondo monetario internazionale (Fmi) e dell'Egmont Group of Financial Intelligence Units. Un evento collaterale è stato dedicato all'impego delle tecnologie informatiche. Il gruppo di lavoro si riunirà per la terza volta dal 9 all'11 agosto a Calcutta, nel Bengala Occidentale. È prevista anche una riunione di livello ministeriale.