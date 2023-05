© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un contesto come quello dell'Emilia-Romagna eviterei di pensare ai 10 anni. Bisogna fare una campagna a tappeto di vaccinazione antitetanica anche per chi l'ha fatta un anno fa". Lo ha detto il professor Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del San Matteo di Genova, ad "Agorà" su Rai3. (Rin)