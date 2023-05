Russia-Bielorussia: Shoigu, manteniamo controllo armi nucleari sul territorio di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, dispiegando armi nucleari non strategiche sul territorio della Bielorussia, mantiene il controllo su di esse e la possibile decisione di utilizzarle spetta a Mosca. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, che è arrivato oggi a Minsk per firmare i documenti che determinano la procedura per il mantenimento delle armi nucleari russe non strategiche in un deposito del territorio bielorusso. Da parte di Minsk, i documenti sono stati firmati dal ministro della Difesa, Viktor Hrenin. Shoigu ha osservato che "in futuro potrebbero essere prese ulteriori misure per garantire la sicurezza dello Stato dell'Unione e per rispondere alla situazione politico-militare". (Rum)