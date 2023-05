Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente molto nuvoloso ovunque, dal mattino da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Nella notte precipitazioni diffuse deboli o moderate, insistenti in particolare sul settore di Nordovest. In giornata deboli sparse maggiormente interessati i rilievi e settori occidentali. Anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili fenomeni localmente di forte intensità. Temperature minime In Pianura tra 14 e 16°C, massime tra 22 e 26°C. (Rem)