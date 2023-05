Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello interviene all'evento "Verso un futuro condiviso: trend e sfide dell'innovazione e della cooperazione industriale"Politecnico di Milano, Campus Leonardo, piazza Leonardo Da Vinci (ore 10)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala depone una corona in memoria di Alberto Brasilivia Mascagni (ore 10:45)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione delle vincitrici della prima edizione del Pini Art Prize. Per l'occasione, la Fondazione ferma eccezionalmente il cantiere in corso per raccontare i lavori in atto e permettere di ammirare le installazioni delle artiste Ambra Castagnetti, Gaia De Megni, Eleonora Luccarini.Fondazione Pini, in corso Garibaldi, 2 (ore 11)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del libro di Giovanni Terzi "Shukran. La storia vera di un medico siriano e di un bambino in guerra".Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 (ore 18:30)REGIONEL'assessore a Moda, Turismo e Marketing territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, partecipa al Consiglio direttivo di Federalberghi Brescia.Hotel Laurin, via Angelo Landi, 9 - Salò/BS (ore 11)Punto stampa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana al termine degli "Stati Generali del Patto per lo Sviluppo", appuntamento dedicato all'illustrazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, ingresso N4. Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 15:30)VARIETerzo Stakeholder Forum di Inwit, dal titolo “Le infrastrutture digitali per la crescita sostenibile del Paese”. Intervengono, tra gli altri, Laura Cavatorta, Presidente Comitato Sostenibilità INWIT e Comitato ESG SNAM, Diego Galli, Direttore Generale INWIT, Enrico Giovannini, Direttore scientifico Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile – ASVIS, e il senatore Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Porta un saluto introduttivo Franco Amelio, Sustainability Leader e AD Deloitte Climate & Sustainability.Deloitte Greenhouse, Via Tortona 25 (ore 11)In occasione dei 60 anni di Itelyum tavolo Istituzionale "Tutto si trasforma". Intervengono, tra gli altri Vannia Gava, Vice Ministro dell'Ambiente, Giorgio Maione, assessore all'ambiente della Regione Lombardia.Villa Necchi Campiglio, via Mozart 12 (ore 11)Conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di ME-Made expo. Intervengono: Gianfranco Marinelli, Presidente Federlegno Arredo Eventi; Carmine Garzia, Responsabile Scientifico Ufficio Studi UNICMI; Nicola Bonacchi, Amministratore Delegato Made Eventi; Veronica Vecchi, Presidente Società Infrastrutture Milano Cortina 2026; Milena Del Grosso, Dirigente dell'Ufficio di Beni di Consumo Agenzia ICE; Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.MI View, Viale Achille Papa, 30 (ore 11:30)Anteprima stampa del percorso espositivo temporaneo “Una collezione inattesa. Viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura”. Interviene il presidente Emerito Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli.Gallerie d'Italia (ore 11:30)Presentazione del nuovo sito web del Teatro alla ScalaTeatro alla Scala, Ridotto dei Palchi (ore 12)Evento Moving minds Global education for the young people organizzato da Intesa Sanpaolo e Fondazione Intercultura. Intervengono: Elisa Zambito Marsala, Responsabile Social Development and University Relations Intesa Sanpaolo, Roberto Ruffino, Segretario generale Fondazione Intercultura, Marcello Bettoni Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e Davide Dattoli, Talent GardenSala Convegni di intesa Sanpaolo, piazza Belgioioso, 1 (ore 14:30)Primo demo day di Magic Mind, il programma di accelerazione triennale di Digital Magics.IBM Studios di Milano, piazza Gae Aulenti (ore 16)Presentazione del libro “Influencers and Creators: Business, Culture and Practice” (Sage Publications, 2023), scritto da Rossella Gambetti, professore di Branding e Cultura di consumo e direttore del Laboratorio di ricerche sulla comunicazione aziendale (LABCOM) in Università Cattolica, Robert Kozinets e Ulrike Gretzel, entrambi professori alla University of Southern California di Los Angeles.Università Cattolica del Sacro Cuore, aula C,012 via Carducci 30 (ore 17)Presentazione della Fondazione Save Energy creata da Patrizio Nonnato per promuovere lo sviluppo e la ricerca di strategie improntate alla conservazione dell'ambiente e alla condivisione delle risorse.Acquario Civico di Milano, V.Le Gadio 2, (ore 17:30)MONZAIl sindaco di Monza, Paolo Pilotto, interviene alla Premiazione “Anas Ambassador” di alunni della scuola primaria Salvo D'Acquisto per il progetto sulla sicurezza stradale attraverso il libro illustrato per bambini “Eroi sulla strada. In viaggio con Nico”.Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto, via Paganini, 30 Monza (ore 9) (Rem)