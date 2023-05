Pnrr: Silvestri (M5s), abbiamo offerto aiuto e non hanno risposto, se falliranno ne risponderanno al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr “noi abbiamo offerto il nostro aiuto, ma il governo non si è nemmeno degnato di risponderci. Se il nostro Paese perderà dei fondi, la responsabilità sarà tutta di questa maggioranza". Così Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera, intervenendo a “Omnibus” su La 7. “L'ultima volta che si è discusso del Pnrr in Parlamento, da una parte c'era la Lega che diceva di non prendere tutti i soldi, dall'altra parte altri esponenti della maggioranza che sostenevano di volerli spendere fino all'ultimo euro. È incredibile che a questo punto l'esecutivo non sappia ancora cosa fare con queste risorse”, ha aggiunto Silvestri. (Rin)