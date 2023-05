Cina: Xi, nazioni eurasiatiche rafforzino sinergia con la Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica sinceramente di poter rafforzare la sinergia tra la Nuova via della seta e l’Unione economica eurasiatica, in modo da inaugurare nuove prospettive di cooperazione tra le parti. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping intervenendo in collegamento video alla cerimonia d’apertura della sessione plenaria del secondo Forum economico eurasiatico. Notando come il mondo sia entrato in una “fase di cambiamenti mai visti in un secolo”, Xi ha affermato che la tendenza storica verso il multipolarismo e la globalizzazione economica è inarrestabile, aggiungendo che è interesse della comunità internazionale promuovere uno sviluppo coordinato tra le regioni. Nel quadro delle attuali “turbolenze” internazionali, far avanzare la cooperazione tra Asia ed Europa non è solo nell’interesse del benessere regionale ma può esercitare un impatto profondo sull’intero sviluppo globale, ha aggiunto. (Cip)