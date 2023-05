Cina: nuovo giro di vite del Partito comunista sulle attività religiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Lavoro del fronte unito del Partito comunista cinese, incaricato di supervisionare le attività religiose, ha rafforzato il controllo sulle confessioni ampliando il sito web che riporta le generalità di monaci, pastori e altri operatori del settore. Inaugurato lo scorso febbraio con il formale obiettivo di rafforzare la disciplina delle organizzazioni religiose e contribuire alla denuncia di presunte frodi operate da monaci buddisti e tibetani, il sito è arrivato ieri a comprendere le generalità di tutti coloro che operano nelle istituzioni cattoliche, protestanti e islamiche approvate dal governo. Dettagli come nome, sesso, foto, culto praticato e posizione all'interno dell'organizzazione sono liberamente consultabili dagli utenti. L’istituzione della piattaforma rientra in una più ampia campagna iniziata dal Partito comunista cinese per rafforzare il controllo sulle religioni tramite l’utilizzo di big data e quadri a livello locale. (Cip)