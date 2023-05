Iran-Russia: Jinguan Electric stipula protocollo per costruire nuove infrastrutture stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda tecnologica cinese Jilin Jinguan Electric realizzerà una serie di infrastrutture energetiche su un'arteria stradale di 3.500 chilometri tra Iran e Russia. È quanto riferito dalla compagnia in un’informativa presentata alla Borsa di Shanghai, dando conto di un protocollo d’intesa stipulato con la Camera di commercio e industria russa in Medio Oriente (Cci). JIlin Jinguang Electric intende realizzare 70 stazioni di archiviazione ottica e di ricarica per un valore di circa 141 milioni di dollari e 3.400 strutture di ricarica per un valore di 9,8 miliardi di dollari. (Cip)