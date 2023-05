Taiwan: Consiglio commerciale inaugura sede in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per lo sviluppo del commercio estero di Taiwan (Taitra) ha aperto un ufficio in Arabia Saudita per partecipare alla trasformazione economica dello Stato del Medio Oriente. Si tratta della quinta sede inaugurata nella regione, dopo quelle istituite a Istanbul, Tel Aviv, Dubai e Teheran. Stando a quanto riferito dal direttore del Taitra, James Huang, a margine dell’inaugurazione è stato stipulato un protocollo d’intesa con Riad per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali. Taiwan è competitiva in settori di particolare interesse per l’Arabia Saudita, tra cui aerospazio, fonti rinnovabili e mobilità intelligente, ha spiegato Huang, secondo cui la cooperazione potrebbe contribuire anche all’obiettivo saudita di riduzione della dipendenza dal petrolio. (Cip)