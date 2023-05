Egitto: presidente Autorità del Canale di Suez, nave portacontainer bloccata è stata disincagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave portacontainer battente bandiera di Hong Kong, la Xin Hai Tong 23, che si era incagliata nel Canale di Suez, in Egitto, ha ripreso la rotta. Lo ha confermato il presidente dell'Autorità del Canale di Suez (Sca), Osama Rabie, all'emittente televisiva "Extra News", spiegando che la rotta di navigazione nella via d'acqua tornerà alla normalità a partire dalle 10 ora locale (le 9 in Italia). Secondo quanto riferito dalla società di servizi del canale Leth Agencies, la nave si era bloccata al 159 chilometro del Canale, causando l'interruzione della rotta commerciale. È seguito subito l'intervento di tre rimorchiatori egiziani che hanno liberato la nave nel giro di poco tempo.(Cae)