Infrastrutture: Leonardo sigla contratto con Malesia per due Atr 72 Mpa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Malesia ha sottoscritto oggi un contratto con Leonardo per la fornitura di due piattaforme Atr 72 Mpa (Maritime patrol aircraft). La cerimonia della firma si è svolta in occasione di Lima 2023, un importante salone marittimo e della difesa della regione Asia-Pacifico, che si tiene a Langkawi, in Malesia. Questo contratto – riferisce una nota – segue la selezione, annunciata lo scorso ottobre, della soluzione offerta da Leonardo e comprendente la fornitura di due aerei Atr per missioni speciali in configurazione da pattugliamento marittimo, più il relativo supporto logistico integrato e servizi per l’addestramento. L’Atr 72 Mpa è un velivolo bi-turboelica progettato per missioni complesse di pattugliamento marittimo. È la più recente variante specializzata dell’aereo da trasporto regionale Atr, nell’ambito dell’ampia gamma di modelli sviluppati da Leonardo per missioni comprendenti la sorveglianza marittima, la guerra anti-sottomarini (Asw, Anti-submarine warfare), la guerra contro le unità di superficie (ASuW, Anti-Surface unit Warfare), la ricerca e soccorso (Sae, Search and rescue), il monitoraggio ambientale, l’evacuazione sanitaria e il trasporto di personale e materiali. I velivoli scelti dalla Malesia conservano le doti di affidabilità, manutenibilità, bassi costi sul ciclo di vita e comfort del modello Atr 72-600 di base. Saranno inoltre dotati di un sistema di missione versatile, sensori avanzati e una suite di comunicazione completa per missioni di Comando, Controllo, Comunicazione, Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione (C4ISR) sulla terra e sul mare. (segue) (Com)