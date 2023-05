Infrastrutture: Leonardo sigla contratto con Malesia per due Atr 72 Mpa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sensori ed i sistemi di missione del velivolo potranno operare sia in modalità autonoma, sia in modalità net-centrica, consentendo la raccolta, l’elaborazione e la condivisione di dati strategici tra gli operatori, fornendo al tempo stesso una conoscenza completa della situazione nello scenario operativo. L’Atr 72 Mpa è ottimizzato per il pattugliamento marittimo, l’intelligence elettronica (Elint), la rilevazione ed il tracking di bersagli di superficie e subacquei, il Sar, il contrasto alle attività illegali (narcotraffico, pirateria e contrabbando) e la protezione delle acque territoriali. Può evolvere poi per divenire una piattaforma pienamente matura per la guerra anti-sottomarini (Asw) e contro le unità di superficie (ASuW). “L’Italia, e in particolar modo Leonardo, confidano in una partnership ancora più intensa con la Malesia e vedono un potenziale per una collaborazione ancor più stretta in futuro”, ha spiegato Massimo Rustico, ambasciatore d’Italia in Malesia. “Questo importante accordo costituisce un’altra pietra miliare sul percorso ricco di successi che Leonardo ha iniziato in questo paese 40 anni fa”. Le varianti dell’Atr 72 Mpa in servizio con le forze militari e di polizia sono dotate del sistema modulare di missione Leonardo Atos (Airborne tactical observation and surveillance) che sarà il cuore anche nella configurazione per la Malesia. (segue) (Com)