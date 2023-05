Infrastrutture: Leonardo sigla contratto con Malesia per due Atr 72 Mpa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atos gestisce i sensori di bordo dell’aereo, fondendo le informazioni raccolte e presentando un quadro tattico completo e costantemente aggiornato agli operatori dei sistemi di missione. L’Atr 72 Mpa eredita dal modello commerciale il design ergonomico che contribuisce all’efficienza e all’efficacia dell’equipaggio durante missioni che, di solito, durano più di otto ore. Gli aerei per missioni speciali basati sull’Atr sono in grado di soddisfare un’ampia gamma di requisiti dei clienti nella regione Apac, dove i molti operatori locali dei turboelica regionali Atr possono già fare affidamento su un esteso supporto logistico. Dario Marfè, Svp Aircraft Commercial and Customer Services di Leonardo, ha detto: "Siamo orgogliosi che il governo della Malesia abbia scelto il nostro Atr 72 Mpa, un aereo che rappresenta le capacità tecnologiche avanzate di Leonardo nella progettazione e nell’integrazione di piattaforme e sistemi ai massimi livelli. L’Atr 72 Mpa coniuga affidabilità e bassi costi d’esercizio, tutti i vantaggi dell’aereo regionale per il trasporto di passeggeri Atr 72-600 e un avanzatissimo sistema di missione Leonardo. Si posiziona sul mercato come soluzione estremamente efficace per rispondere ai requisiti di sicurezza e difesa dei suoi clienti”. (Com)