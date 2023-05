Ponte Stretto: Fapi, ridurrà i divari tra territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sì definitivo del Senato al Ponte sullo Stretto di Messina è una bella notizia per l'Italia e la Sicilia. Con l'avvio dei lavori nel prossimo anno si darà vita ad una grande opera green di 3,3 km, che creerà 100 mila posti di lavoro, farà risparmiare 6 miliardi all'anno per i collegamenti e ridurrà di oltre 100 tonnellate l'anidride carbonica con un grande effetto positivo sulla salubrità dell'ambiente e del mare. Si tratta di un'opera strategica per la crescita e lo sviluppo economico del Mezzogiorno che aiuterà a ridurre i divari tra i territori e rilanciare investimenti e turismo". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.(Com)