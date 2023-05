© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della decisione della Commissione per le situazioni straordinarie della Moldova, il governo chiederà al Parlamento di prorogare lo stato di emergenza per un periodo di 60 giorni su tutto il Paese. Lo riferisce l’emittente “Radio Chisinau”. Lo stato di emergenza era stato prorogato l'ultima volta lo scorso 5 aprile, dopo essere stato istituito il 24 febbraio, con l’inizio della guerra della Russia in Ucraina. (Rob)