Spagna: oggi Sanchez accompagna i candidati socialisti a Madrid alle elezioni amministrative

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, accompagnerà oggi i candidati del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alla presidenza della Comunità di Madrid, Juan Lobato, e al comune, Reyes Maroto, nell'unico atto elettorale della campagna elettorale nella capitale per le elezioni del 28 maggio prossimo. Fonti socialiste consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", hanno sottolineato che l'unica presenza del premier a Madrid è dovuta al fatto che si sta "impegnando" in aree dove potrebbero avere "maggiori possibilità e migliori risultati". Tuttavia, altri membri del partito hanno osservato che si sentono sostenuti dal governo spagnolo e comprendono che il partito ha la responsabilità di "non smettere di governare facendosi coinvolgere in una campagna elettorale". (Spm)