Maltempo: Tajani, governo vuole dare risposte immediate a cittadini colpiti da alluvioni

- L’Italia sta facendo tutto il possibile per dare risposte concrete e immediate ai cittadini delle aree colpite dalle alluvioni. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Mattino 5”. “Oggi ci sarà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita nelle zone colpite dall’alluvione”, ha ricordato Tajani aggiungendo che “è stata già attivata la richiesta di adesione al fondo di solidarietà” da parte del governo per le aree colpite. “Dovrebbero arrivare tra i 300 e 400 milioni di euro”, ha precisato ancora Tajani. “L’Italia sta facendo tutto il possibile per dare risposte concrete e immediate ai cittadini delle aree colpite”, ha concluso il ministro. (Res)