Taiwan: ministro Difesa, necessari sforzi per scongiurare una guerra con la Cina nello Stretto

22 luglio 2021

- È necessario compiere sforzi per scongiurare una guerra tra Taiwan e la Cina nello Stretto. Lo ha detto il ministro della Difesa taiwanese, Chiu Kuo-cheng, durante un’audizione parlamentare, in cui ha ribadito che i militari non daranno inizio alle ostilità ma si prepareranno a rispondere ad un’eventuale offensiva. Il titolare della difesa ha definito la prospettiva di una guerra “disastrosa”, evidenziando l’importanza di continuare il regolare addestramento dei reparti. (Cip)