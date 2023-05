Taiwan: condotta esercitazione a fuoco vivo sulle Isole Penghu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando della Difesa taiwanese di stanza sulle Isole Penghu ha condotto oggi un’esercitazione costiera a fuoco vivo per testare le capacità dei reparti nel quadro delle tensioni con la Cina nello Stretto. Durante le manovre sono stati dispiegati mortai da 120 millimetri, mitragliatrici e carri armati M60A3. Ieri, le forze armate taiwanesi hanno intrapreso anche un’esercitazione anti-sbarco di due giorni lungo la costa orientale della contea di Yilan, con la simulazione di una potenziale invasione cinese. In risposta all'aumento delle manovre militari da parte delle forze armate di Pechino nei pressi dell’isola, il ministero della Difesa ha dato ordine di incrementare le esercitazioni per migliorare la prontezza al combattimento dei militari. (Cip)