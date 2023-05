Cina-Russia: premier Li a Mishustin, Pechino pronta ad aumentare scambi e coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole espandere la cooperazione con la Russia nei consessi multilaterali, incrementare gli scambi in varie aree e attuare il consenso raggiunto dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin. Lo ha detto il primo ministro Li Qiang al termine dell’incontro tenuto ieri con l’omologo russo Mikhail Mishustin a Pechino. “La Cina è pronta a lavorare con la Russia e altri membri dell'Unione economica eurasiatica per rafforzare la sinergia tra la Nuova via della seta e l'Unione economica eurasiatica, nonché per promuovere la liberalizzazione dei commerci”, ha detto Li. Tra le aree di cooperazione menzionate dal premier spiccano agricoltura, commercio di servizi, sviluppo verde ed economia digitale. (Cip)