Cina-Usa: Pechino difende restrizioni a Micron, provvedimento non intende colpire Washington

- La decisione della Cina di proibire la vendita di alcuni dei chip prodotti dal colosso Micron è stata assunta nel rispetto della legge e non intende colpire gli Stati Uniti. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning nella conferenza stampa di ieri, dopo che il deputato statunitense Mike Gallaher ha chiesto al dipartimento del Commercio di imporre sanzioni alla compagnia cinese produttrice di chip di memoria Changxin Memory Technologies (Cxmt) in risposta alla decisione di Pechino. “La Cina si oppone fermamente alla generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale da parte degli Stati Uniti, nonché all’abuso del potere statale per reprimere in modo irragionevole le imprese asiatiche”, ha detto Mao. (segue) (Cip)