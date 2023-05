Corea del Sud: banca centrale conferma tasso di riferimento al 3,5 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale e le vendite al dettaglio della Corea del Sud hanno registrato una crescita nel mese di marzo, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'ente statistico di quel Paese. La produzione industriale, in particolare, ha registrato un incremento dell'1,6 per cento su base mensile, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,4 per cento. Gli investimenti in immobilizzazioni sono calati però del 2,2 per cento. Lo scorso febbraio tutti e tre gli indicatori erano tornati a crescere su base mensile per la prima volta da dicembre 2021. (Git)