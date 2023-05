Qatar: prevista elaborazione sistema di leggi su sviluppo e uso intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar prevede di elaborare nel prossimo periodo un sistema di leggi efficiente ed esaustivo per regolare lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale. Lo ha annunciato il presidente dell’Ufficio per il servizio civile e lo sviluppo istituzionale del Qatar, Abdulaziz bin Nasser al Khalifa, sottolineando il ruolo pioniere di Doha nel settore. Secondo il quotidiano qatariota “Gulf Times”, entrambi i settori dell’economia nazionae, pubblico e privato, sono coinvolti nelle concertazioni finalizzate a elaborare un quadro normativo sull’intelligenza artificiale. Inoltre, una piattaforma di discussioni è stata organizzata all’interno del Forum economico di Doha. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, infatti, fa parte della strategia di governo adottata dall’emiro, la “Vision 2030”, che prevede una digitalizzazione crescente anche nella pubblica amministrazione e nei servizi al cittadino. Un sistema basato sull’intelligenza artificiale, ad esempio, è stato utilizzato nell’organizzazione e nella gestione degli eventi degli ultimi campionati mondiali di calcio, ospitati dal Qatar. Al Khalifa, inoltre, ha osservato che, riguardo all’impatto della digitalizzazione sul mercato del lavoro, è difficile avanzare previsioni, ma si stima che il settore tecnologico creerà importanti opportunità per nuovi impieghi, che richiederanno un nuovo sistema di formazione. (Res)