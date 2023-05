Indonesia-Malesia: deforestazione, i due Paesi invieranno ministri a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia e Malesia, Paesi che assieme producono circa l'85 per cento dell'olio di palma mondiale, invieranno i loro ministri a Bruxelles alla fine di questo mese, per discutere le nuove norme europee sulla deforestazione che denunciano come dannose per i loro piccoli coltivatori. I due Paesi hanno confermato che il 30 e 31 maggio si recheranno a Bruxelles il ministro coordinatore per gli Affari economici indonesiano, Airlangga Hartarto, e il vicepremier e ministro delle Piantagioni e delle materie prime malesiano, Fadillah Yusof. L'Unione europea è ad oggi il terzo maggior mercato dell'olio di palma prodotto dai due Paesi; il parlamento europeo ha approvato però il mese scorso una legge sulla deforestazione che proibisce le importazioni di caffè, carne di manzo, soia e altri generi alimentari, incluso l'olio di palma, prodotti su terreni sottoposti a deforestazione dopo il 2020. La norma richiede ai produttori informazioni "verificabili", e prevede pesanti sanzioni per i trasgressori. Indonesia e Malesia hanno già minacciato di sospendere le loro esportazioni verso l'Ue in risposta al nuovo provvedimento. (Fim)