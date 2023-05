Sri Lanka: Wickremesinghe, il Paese intende aderire all'accordo di libero scambio Rcep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sri Lanka intende candidarsi per l'adesione all'accordo di libero scambio Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep). Lo ha dichiarato il presidente di quel Paese, Ranil Wickremesinghe, nel corso del suo intervento a Tokyo alla 28ma edizione del forum sul "Futuro dell'Asia", organizzato da Nikkei. Il capo dello Stato ha dichiarato che l'adesione al Rcep consentirebbe a Colombo di conseguire un "livello maggiore di liberalizzazione economica". Il Rcep è l'accordo di libero scambio più vasto al mondo, e include ad oggi 15 economie dell'Asia-Pacifico, che rappresentano circa il 30 per cento del prodotto interno lordo e della popolazione mondiali. All'accordo aderiscono già Cina e Giappone, ma non gli Stati Uniti. Il presidente dello Sri Lanka ha fatto riferimento proprio alle due maggiori potenze mondiali, affermando che "molti Paesi asiatici stanno resistendo alle pressioni a scegliere tra Stati Uniti e Cina. Molti tra noi - ha proseguito il presidente - non possono assumere tale decisione, perché abbiamo già fatto una scelta. Vogliamo un'Asia che possa accogliere". Wickremesinghe ha aggiunto inoltre che lo Sri Lanka "è impegnato a sostenere la connettività stratificata nell'Indo-Pacifico". (segue) (Git)