Sri Lanka: Wickremesinghe, il Paese intende aderire all'accordo di libero scambio Rcep (2)

- Il presidente dello Sri Lanka si tratterrà in Giappone sino al 27 maggio Il calendario della visita prevede incontri con i ministri giapponesi delle Finanze, Shunichi Suzuki, degli Esteri, Yoshimasa Hayashi, e della Trasformazione digitale, Taro Kono. Wickremesinghe, inoltre, incontrerà membri dell’Associazione parlamentare di amicizia e interverrà a un forum di imprenditori dei due Paesi. Oggi il presidente ha incontrato il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida col quale ha discusso il sostegno giapponese alla ripresa economica del Paese insulare e al risanamento della sua situazione creditizia. Il capo dello Stato singalese ha espresso il proprio apprezzamento per l'assistenza già ottenuta da Tokyo, specie sul fronte dei negoziati tra Colombo e i suoi creditori internazionali. Wickremesinghe ha fornito un resoconto delle misure per la ripresa economica e ha sollecitato un ritorno degli investitori giapponesi nel suo Paese. (segue) (Git)