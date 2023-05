Sri Lanka: Wickremesinghe, il Paese intende aderire all'accordo di libero scambio Rcep (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione dei risultati nell’ambito della prima revisione dell’accordo Extended Fund Facility (Eff) dovrebbe essere intrapresa a settembre. La missione ha anticipato che saranno necessari “ulteriori sforzi di bilancio” e ha riconosciuto che ci sono stati “progressi nella ristrutturazione del debito”, oggetto di discussioni ancora in corso con i creditori stranieri e nazionali. “Il raggiungimento tempestivo di accordi di ristrutturazione con i creditori in linea con gli obiettivi del programma entro il momento della prima revisione è essenziale per ripristinare la sostenibilità del debito”, hanno sottolineato Breuer e Nozaki. Per i due funzionari è altrettanto importante “mantenere lo slancio delle riforme e garantire la tempestiva attuazione degli impegni”, in particolare riguardo all’indipendenza della Banca centrale e alla tutela delle fasce più vulnerabili. (segue) (Git)