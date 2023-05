Sri Lanka: Wickremesinghe, il Paese intende aderire all'accordo di libero scambio Rcep (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il direttore del dipartimento Asia-Pacifico dell’Fmi, Krishna Srinivasan, ha recentemente visitato lo Sri Lanka e al termine della visita (12-15 maggio) ha tenuto una conferenza stampa a Colombo in cui ha raccomandato continuità nel percorso delle riforme e un’azione adeguata per mitigare il loro impatto economico sui poveri e sui vulnerabili. Il dirigente ha osservato che, in un contesto globale incerto, l’Asia-Pacifico rimane una regione dinamica, trainata principalmente dalla ripresa della Cina e dalla crescita resiliente dell’India, e che “i rischi per le prospettive sono al ribasso”, ma che i decisori politici non possono permettersi alcun compiacimento, tenendo conto di fattori come l’inflazione, la stretta finanziaria globale, l’invecchiamento della popolazione, il calo della produttività e le cicatrici della pandemia di Covid-19. Ciò vale in modo particolare per lo Sri Lanka, che sta affrontando una grave crisi il cui impatto sulla popolazione è preoccupante. Per il Paese si prevede una contrazione economica del tre per cento quest’anno e una modesta crescita dell’1,5 per cento l’anno prossimo. (segue) (Git)