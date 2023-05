Sri Lanka: Wickremesinghe, il Paese intende aderire all'accordo di libero scambio Rcep (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del dipartimento Asia-Pacifico dell’Fmi ha ricordato che il 20 marzo il Comitato esecutivo ha approvato uno strumento di finanziamento esteso allo Sri Lanka di circa tre miliardi di dollari in 48 mesi e che il Paese ha ricevuto un esborso iniziale di circa 330 milioni di dollari. Lo strumento di finanziamento sostiene un programma di riforme che poggia su cinque pilastri: consolidamento fiscale basato sulle entrate, ripristino della sostenibilità del debito pubblico, strategia su più fronti per ripristinare la stabilità dei prezzi e ricostituire le riserve, politiche per salvaguardare la stabilità del settore finanziario, riforme strutturali per affrontare le vulnerabilità della corruzione e rafforzare la crescita. (Git)