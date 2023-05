Imprese: Generali, utile netto normalizzato in aumento a 1,2 miliardi di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto normalizzato del gruppo Generali è in significativo aumento a 1.229 milioni di euro nel primo trimestre 2023, in aumento del 49,7 per cento rispetto al primo trimestre 2022, grazie al beneficio derivante da fonti di utile diversificate. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, che ha approvato le informazioni finanziarie al 31 marzo 2023 del gruppo Generali. Il gruppo mantiene una posizione di capitale estremamente solida, con il Solvency Ratio a 227 per cento (221 per cento al 31 dicembre 2022). (Rin)