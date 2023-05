Turchia: ministro Esteri annuncia commissione per normalizzare le relazioni con la Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della normalizzazione delle relazioni con la Siria, il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha annunciato l’istituzione di una commissione che “si riunirà tra pochi giorni”. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. La commissione, ha spiegato Cavusoglu, sarà incaricata di redigere un “piano d’azione”, una “road map”, per ripristinare le relazioni tra Ankara e Damasco. In precedenza, il ministro degli Esteri siriano, Faisal al Miqdad, aveva affermato che entrambi i Paesi avrebbero avuto buone possibilità di cooperare per realizzare le aspirazioni dei due popoli. “La Siria e la Turchia”, aveva detto Miqdad, “hanno incomune lunghi confini, obiettivi e interessi e noi pensiamo che malgrado tutte le turbolenze degli ultimi anni, i due Paesi abbiano la possibilità di lavorare insieme”. Per questo, ha aggiunto, Damasco è aperta al dialogo con Ankara, dal momento che questa è la soluzione più efficace. L’importante, aveva aggiunto, “è che le relazioni siano fondate sul rispetto reciproco della sovranità, dell’indipendenza, dell’unità e dell’integrità territoriale e sul principio della non ingerenza negli affari interni di un Paese. (Res)