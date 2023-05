Imprese: Generali, risultato operativo in crescita a 1,8 miliardi di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato operativo del gruppo Generali è in crescita a 1.820 milioni di euro nel primo trimestre 2023, in aumento del 22,1 per cento rispetto al primo trimestre 2022, grazie in particolare al forte contributo del segmento Danni. Si conferma solido il risultato operativo Vita a 924 milioni di euro, (+1,0 per cento); il New Business Margin è in crescita e ammonta a 5,72 per cento (+0,32 punti percentuali). Il risultato operativo del segmento Danni è in aumento a 847 milioni di euro (+74,6 per cento). Il Combined Ratio migliora a 90,7 per cento (-5,6 punti percentuali), supportato da un minore loss ratio. (Rin)